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    Bıçak ustalarının bayram mesaisi

    Kurban Bayramı öncesinde bıçak ustalarının bileme mesaileri yoğunluk kazandı.
    • 26.06.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 11:35
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    Bıçak ustalarının bayram mesaisi

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

    9 Temmuz'da başlayacak bayram öncesi Çorum’daki bıçak ustaları da yoğun mesai harcıyor.

    Bazı vatandaşlar yeni bıçak alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor.

    Ustalar, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

    Bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda gerek imalat gerekse bileme aşamasında yoğunluğun başladığını söyledi.

    "Amatör bileme performansı düşürür"

    Bayramların yaklaşmasıyla birlikte herkesin bıçak bilemesine şahit olduklarını belirten Poyraz, “Amatörce yapılan bıçak bileme işinin bıçakların performasını etkilediği gibi iş kazalarına da neden oluyor. Vatandaşlarımız mahalle aralarında bu işi yapanlar yerine tamamen bu işi yapan, bıçakçılığı meslek edinen kişilerden hizmet almalı” dedi.

    Bıçak ustalarının bayram mesaisi ViDEO

    Bıçak ustalarının bayram mesaisi #1

    Bıçakta dikkat edilmesi gerekenler

    Ucuza satılan ve merdiven altı üretim bıçakların alınmamasını isteyen Poyraz, “Alınan bıçaklar tek parça halinde olmalı. Ve saplarının kendi ellerine göre ölçüleri uygun olmalı. Doğru kavranmayan bıçakla düzgün kesim yapamazlar. Ellerine gelen küçük bıçakla kesim yaptıklarında kazalar meydana gelebilir. Herkese kazasız belasız bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Bıçak ustalarının bayram mesaisi #2

    Bıçak ustalarının bayram mesaisi #3


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