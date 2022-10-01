Okçular Vakfı ve okçuluk serüvenini anlatan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçulukta yeniden dünyanın zirvesine yerleştiğini söyledi.

4. Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesinde devam ediyor.

13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği oyunlarda bugün 3'üncü gün.

300 bin kişi oyunları takip etti

Yaklaşık 300 bin kişinin ilgi gösterdiği oyunlarda okçuluk en dikkat çeken branşlardan biri olurken organizasyon sayesinde çocuklar da geleneksel sporlarla tanışıyor.

Bilal Erdoğan Okçular Vakfı ve okçulukla tanışmasını anlattı VİDEO

Atlı okçuluk müsabakaları günü

Oyunların üçüncü gününde de atlı okçuluk, müsabakaları yapıldı.

Türkiye'de son dönemde Okçuluk Tekkesi'nin ihya edilmesi ile yeniden canlanan ata sporu, Mete Gazoz gibi Olimpiyat şampiyonları çıkarmamızı sağlarken çocukların bu spora ilgisi her geçen gün artıyor.

Bu başarıda büyük bir rol olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da oyunlar kapsamında Bursa'da.





"Okçular Tekkesi'nin ihyası bizim okçulukla tanışmamıza vesile oldu"



Erdoğan, burada okçulukla tanışmasını ve Okçular Vakfı'nı anlattı.

Okçuluk hikayesinin Okçular Vakfı ile tanışması ile başladığını söyleyen Erdoğan, "Benim okçulukla tanışma hikayem Okçular Vakfı ile tanışmama dayanıyor. 2011-2012 yıllarında bize siz de bunun içinde yer almalısınız dendiği zaman o zaman okçulukla tanıştık. O zamana kadar okçulukla ilgili bilgim de fikrim de yoktu. Bizim mahallemiz olmasına rağmen Okmeydanı'nın okçulukla ilgili nasıl bir tarihi olduğunu bize kimse anlatmıyordu. Sokakların adı da Kemankeş Sokak, Yay Sokak'tı ama Okçular Tekkesi'nin ihyası bizim okçulukla tanışmamıza vesile oldu.





"Alttan devamlı şampiyonlar çıkıyor"

Ondan sonraki hikayeyi biliyorsunuz. Türkiye'de onlarca Mete Gazoz'un çıkabileceği haberini verebilir duruma geldik. Alttan devamlı şampiyonlar çıkıyor. Yavaş yavaş onlar milli takımlara yükselmeye başlıyorlar.





"Rekabet arttıkça da daha yüksek başarı geliyor"

Dolayısı ile çocuklar okçuluğu sevdikçe, taban genişledikçe daha yetenekli olanların yükselme ihtimali artıyor, rekabet artıyor. Rekabet arttıkça da daha yüksek başarı geliyor. Türkiye böylelikle ata sporu okçulukta yeniden dünyanın zirvesine yürüyor." diye konuştu.

"Kendi sporlarımızı yaşatmanın güzelliği"

Çocukların ilgisinin arttığını belirten Bilal Erdoğan, "Kendi sporlarımızı yaşatmanın güzelliği bu. Kendi sporunuzu yaşattığınız zaman onunla beraber onun ruhunu da yaşatıyorsunuz. O ruh da kendi ruhunuz. Türkiye'de okçuluğun güçlü olması demek tarihin en büyük okçularını yetiştiren bu milletin kendi kimliğini de yaşatması demek. Onun için de bu gayet yerinde. " dedi.

3 günde büyük ilgi

Diğer yandan organizasyonun 3. gününde, ilgi iyice arttı.

Alanı dolduran binlerce katılımcı, hem müsabakaları takip etti hem de alanda hazırlanan alanlarda geleneksel sporları deneyimledi.

Organizasyon alanı ise havadan görüntülendi.

Bursa'daki Göçebe Oyunları'na ilgi havadan görüntülendi VİDEO







