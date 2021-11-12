Bilecik Pelitözü Göleti yosunlardan temizlendi

Yosunlardan temizlenen Pelitözü Göleti eski haline dönerken, balıkçılar bölgeye akın etti. Yosunlardan arındırılan göletin son hali, çekilen karelere yansıdı.

Bilecik'in en önemli mesire alanlarından birisi olan Pelitözü Gölet'inde yayılan yosunlar için, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Başta piknik olmak üzere çeşitli aktiviteler için binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Gölpark Mesire Alanı, 2 adet anfibi tipi kepçeyle 1 ayda temizlendi.

Bilecik İl Özel İdaresi yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yaparken, göletin eski haline dönmesi en çok balıkçıları sevindirdi.

Balıkçılar göletin temizlenmesinin ardından bölgeye akın ederek, keyifli bir şekilde balık tutmaya başladı.

YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Çalışmalar sonrası Bilecik İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, "İdaremiz mülkiyetinde bulunan Pelitözü Göleti içerisindeki mevcut su bitkileri için İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nce teknik araştırmalar yapılmış ve gölet içi temizliğinin ancak su yüzeyinde gidebilen amfibik araçlar ile yapılabileceğine karar verilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçilerek iki adet özel amfibik araç talebinde bulunulmuştur.

Yapılan görüşmeler neticesinde çalışmalar suların azaldığı Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmıştır. Pelitözü Göletinde oluşan bu su bitkilerinin temizliği 4 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup, ilk defa yapılan bu temizlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iki amfibik sulak alan taşıtı ile su içerisindeki bitkiler biçilerek kıyıya çıkartılmış ve buradan kamyonlarla taşınarak bertarafı sağlanmıştır.

Gölet içerisindeki su bitkileri temizlenerek göletin eşsiz manzarası görünür hale getirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere idaremize teknik destek sağlayan tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına İdaremiz adına şükranlarımızı sunarız" denildi.

Bilecik Pelitözü Göleti yosunlardan temizlendi VİDEO