Bilecik'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bilecik kent merkezinde aniden başlayan dolu yağışı sonrası tarım arazileri ve otomobiller zarar gördü.

Bilecik'te saat 16.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Dolu yağışı 5 dakika sürdü

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 5 dakika sürdü.

İHA'nın haberine göre, dolu yağışından dolayı ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobiller zarar gördü.