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- Bilecik'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Bilecik'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Bilecik kent merkezinde aniden başlayan dolu yağışı sonrası tarım arazileri ve otomobiller zarar gördü.
- 31.08.2022 - 17:17
- Güncelleme : 31.08.2022 - 17:21
Bilecik'te saat 16.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Dolu yağışı 5 dakika sürdü
Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 5 dakika sürdü.
İHA'nın haberine göre, dolu yağışından dolayı ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobiller zarar gördü.