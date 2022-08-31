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    Bilecik'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

    Bilecik kent merkezinde aniden başlayan dolu yağışı sonrası tarım arazileri ve otomobiller zarar gördü.
    • 31.08.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:21
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    Bilecik'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

    Bilecik'te saat 16.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

    Dolu yağışı 5 dakika sürdü

    Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 5 dakika sürdü.

    İHA'nın haberine göre, dolu yağışından dolayı ekili bahçeler, meyve ağaçları ve otomobiller zarar gördü.

    Bilecik e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı #1

    Bilecik e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı #2


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