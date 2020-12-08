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    Bilecik'e 'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' heykeli

    Bilecik'e 'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' heykeli

    Bilecik'te çarşı merkezine yapılan ve yüzde 90'lık kısmı tamamlanan Atatürk Parkı içindeki "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel, CHP'li başkan Semih Şahin tarafından açıldı.
    • İHA
    • 08.12.2020 - 10:52
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 11:22
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    Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    HEYKEL AÇILIŞI

    Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, parkın içinde bulunan "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’’ isimli heykelin açılışını yaptı.

    Salgın nedeniyle, kafe ve yemek alanlarının ilk etapta açılmayacağını söyleyen Başkan Şahin, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.

    Bilecik e Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar heykeli #1

    Bilecik e Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar heykeli #2

    Bilecik e Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar heykeli #3

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