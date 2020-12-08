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Bilecik'e 'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' heykeli

Bilecik'e 'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' heykeli

Bilecik'te çarşı merkezine yapılan ve yüzde 90'lık kısmı tamamlanan Atatürk Parkı içindeki "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel, CHP'li başkan Semih Şahin tarafından açıldı.