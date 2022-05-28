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    Bilecikli kadınlar, kullanılmayan giysilerin iplerini kilime dönüştürüyor

    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geleneksel Lefke bezi üreten kooperatifin üyeleri, vatandaşların kullanmadığı giysi ve kumaşların iplerini kilime dönüştürüyor.
    • 28.05.2022 - 03:35
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    Bilecikli kadınlar, kullanılmayan giysilerin iplerini kilime dönüştürüyor

    Osmaneli Belediyesinin girişimleriyle 2020 yılında faaliyete geçen Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Lefke Bezi El Dokuma Atölyesi'ndeki tezgahlarda çalışmalarını sürdürüyor.

    7 kadın, kullanılmayan giyisileri geri dönüştürüyor

    AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de destek veren kooperatife üye 7 kadın, dokuma sanatçısı Gülay Durak'ın öncülüğünde 3 ay önce geri dönüşüm çalışması başlattı.

    Proje kapsamında vatandaşlar kullanmadıkları örgü kazak, hırka, yelek gibi giysiler ile kumaşları kooperatife hibe ediyor.

    Sökülen giysiler kilim oluyor

    Bunların sökülmesiyle elde edilen ve kendi çalışmalarından kalan ipleri kullanarak tezgahlarda farklı renk ve desenlerde kilim dokuyan kadınlar, kooperatife gelir sağlamak amacıyla satışa sunuyor.

    Bilecikli kadınlar, kullanılmayan giysilerin iplerini kilime dönüştürüyor #1

    "Kilim dokuma siparişlerine yoğun bir ilgi var"

    Gülay Durak, Osmaneli ilçesindeki kilim dokumacılığını geri dönüşüm projesiyle birleştirerek canlandırmak istediklerini söyledi.

    İlçedeki vatandaşlara çağrıda bulunduklarını belirten Durak, şöyle devam etti:

    "Atıl durumda olan iplerinizi, kıyafetlerinizi, kullanılmayan iplerinizi bizlere getirin. Bizler sizlere ilmek ilmek dokuyup kilim olarak teslim edelim diyoruz. Şu an kilim dokuma siparişlerine yoğun bir ilgi var. Bizler iplerimizi alıp renk kombinasyonu ve isterlerse desen olarak da dokuyabiliyoruz. Metre hesabından dokuyup siparişlerimizi teslim ediyoruz."

    Bilecikli kadınlar, kullanılmayan giysilerin iplerini kilime dönüştürüyor #2

    Durak, eski kilim dokumacılığında genelde belirli bir desen tekniği olmadığını dile getirdi.

    Kesilmiş kumaşları da çaput dokumacılığı olarak kilime dönüştürdüklerini aktaran Durak, "Yöremize ait sandıktan çıkan yöresel desenleri de kilimlerimize isterlerse uygulayabiliyoruz." dedi.

    Durak, projeye desteklerinden dolayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e teşekkür etti.

    Bilecikli kadınlar, kullanılmayan giysilerin iplerini kilime dönüştürüyor #3

    "Sökün sökün getirin"

    Kooperatif üyesi Banu Erkal ise "Sıfır Atık Projesi"ne dahil olmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını bildirdi.

    Daha önce Lefke bezi üretiminden artan kumaşlardan takı yaptıklarını anlatan Erkal, "Baktık ki tekstile çok dönüldü. Örgü kazaklar, bebeklerimizin hırkaları ve yelekleri artık kullanılmıyor. Biz de böyle bir kampanya başlattık. Sloganımız da var; 'Sökün sökün getirin.' diye. Teyzelerimiz, ablalarımız söküyorlar, getiriyorlar. Biz onları kilime çeviriyoruz. Hem o iplikler değerlendirilmiş oluyor hem de o eskiyi yaşatmış oluyoruz." diye konuştu.

    Projenin ilçe halkından ilgi gördüğünü vurgulayan Erkal, geri dönüşümü çocuklarına da aşılamak istediklerini sözlerine ekledi.

    Bilecikli kadınlar, kullanılmayan giysilerin iplerini kilime dönüştürüyor #4


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