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    Bilecik'te 4 yarasa, yolunu şaşırıp kahvehaneye girdi

    Yönünü şaşıran 4 yarasa, bir kahvehanenin açık olan camından içeri girdi. Üç yarasa, girdiği gibi kahvehaneden çıkarken bir tanesi çıkardığı zorluğa rağmen yakalanarak doğaya salındı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 11:26
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    Bilecik'te 4 yarasa, yolunu şaşırıp kahvehaneye girdi

    Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde bulunan köy kahvesinin açık camında çeri 4 adet yarasa girdi.

    Dün gece açık olan camdan içeri giren yarasalardan 3'ü girdiği camdan dışarı çıktı.

    İÇERDEN ÇIKAMAYINCA UÇARAK YORGUN DÜŞTÜ

    Bir yarasa ise kahvenin içinde yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından yorgun düşerek, yere düştü. Ardından bir şeker kutusuna alınan yarasa yeniden doğaya salındı.

    Bilecik te 4 yarasa, yolunu şaşırıp kahvehaneye girdi #1

    DOĞAYA SALDILAR

    Köy kahvesi çalışanı Ahmet Kırmızı, yorgun düşen yarasayı bir kutu vasıtasıyla doğaya saldığını anlatarak, "Gördüğünüz gibi kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık. Üç tanesi geldiği pencereden dışarı çıkarken bir tanesi çıkmamak için çok direndi. İçeride uçan yarasa yorgun düşerken, yere düştü. Uzun uğraşlar sonrası biz bunu karton kutu yardımı ile yakaladık ve güvenli bir şekilde götürerek doğaya saldık” dedi.

    Bilecik te 4 yarasa, yolunu şaşırıp kahvehaneye girdi #2

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