Bilecik'te 800 metre rakımda domates hasadı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 800 metre rakımda yetiştirilen domatesin hasadına başlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Domates, Osmaneli'nin en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor.

İlçede modern sulama yöntemleriyle beslenen verimli topraklara sahip yüksek kesimlerdeki köylerde domates hasadı yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne göre, 2 bin 500 dekar alandan bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Ortalama 800 metre rakımlı ilçenin Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık, Gaziler, Sarıyazı, Oğulpaşa, Beşevler, Çerkeşli ve Düzmeşe köylerinde bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

İlçenin modern sulama sistemi var

Domates yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı köylerde, "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi" kapsamında kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle, göletler sayesinde domates bahçeleri sulanıyor.

İşçiler sabahın erken saatlerinde tarlaya geliyor

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya gelen işçiler, titizlikle topladıkları domatesleri ebatlarına göre sınıflandırıyor.

Domatesin kilogram fiyatı 15 lira

Osmaneli'nin yüksek kesimlerde üretilen domatesin kilogram fiyatı 15 liraya kadar ulaştı.

"Köyde rakım yüksek olduğu için domates hasadı yeni başladı"

Üretici Sabri Ben gençliğinden itibaren çiftçilikle uğraştığını ve 9 dönüm arazide domates üretimi yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

Köyümüzün rakımının yüksek olmasından dolayı domates hasadı yeni başladı ve kasım sonuna kadar devam eder. Bu mevsimde hasat olması kalitesini de artırıyor. Rakım yüksek olmasından dolayı erken dikimlere bizim bölgemiz elverişli olmuyor. Belediyemiz de zirai ilaçlar konusunda destek oluyor. Ürünlerimizi İstanbul Kadıköy ve Bayrampaşa hallerine gönderiyoruz. Bunun yanında Ankara ve Karadeniz Bölgesine de gidiyor. Rekolte ve fiyatlardan memnunuz, şu an 15 liradan satıyoruz. Yani Marmara ve Karadeniz Bölgesi bu mevsimde ürettiğimiz domatesi tüketiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)