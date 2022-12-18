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    Bilecik'te Çukurören köyü beyaza boyandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi beyaz-mavi boyalı evleri ile hafızalardaki tazeliğini korurken; Bilecik'in Çukurören köyündeki otantik evler de beyaza boyanarak turizmde sembol köyler arasına katıldı.
    • 18.12.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:57
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    Bilecik'te Çukurören köyü beyaza boyandı

    Bazı yörelerimiz, verdiği fotoğraf manzarası zenginliği turizme hizmet ediyor. Bilecik'teki Çukurören köyü de bu özeliklerinden dolayı fotoğraf tutkunlarının gözdesi konumunda. Köye sezonda 5 bin misafir geliyor.

    Bilecik'te asılarak kurutulan biberler dolayısıyla profesyonel ve amatör fotoğrafçıların sıkça ziyaret ettiği Çukurören köyünde yapılan bir hamle ile yöne daha da cazip hale getirildi.

    Köyde bulunan ahşap, kerpiç ve çamur sıva karışımından yapılan evler beyaza boyandı.

    Evlerin duvarları, kapıları ve pencereleri boyandı

    Bilecik Valiliği öncülüğünde başlatılan "Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi" kapsamında merkeze bağlı Çukurören köyündeki Arpalık Mahallesi'nde, İl Özel İdaresi personellerince evlerin duvarları, kapıları ve pencerelerinde boyama çalışması yaptı.

    Bilecik

    Köy, kırmızı biberin evlerin duvarlarında kurutulması ile ünlü

    Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, 150 yılı aşkındır ürettikleri kırmızı biberin evlerin duvarlarında kurutulduğu zamanlarda köye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini söyledi.

    Bilecik

    Fotoğrafçıların mekanı

    Biber sezonu başladığı zaman İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden ziyaretçiler geldiğini dile getiren Dündar, şöyle konuştu:

    "Ağırlıklı olarak hafta sonları profesyonel ve amatör fotoğrafçılar köyümüzü ziyaret ediyor. Bunun yanında turlar da düzenleniyor. Gelen ziyaretçilerimiz çalışma ve düzenleme yapılması isteğinde bulunuyorlardı. Sayın Valimize ilettik ve İl Özel İdaresince Arpalık Mahalle'miz boyandı.

    Bilecik

    Şimdi biberler daha güzel görülecek

    Boyanmış evlerin duvarlarına biberlerimizi astığımız zaman görselliği daha güzel olacak. Sezonda köyümüze 5 bin civarında ziyaretçimiz geliyor."

    Bilecik

    Köy sakinleri durumdan memnun

    Köyde evi boyanan sakinlerden 80 yaşındaki Yeşariye Tozman da evinin boyanmasından mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

    Bilecik

    Bilecik

    Bilecik

    Bilecik


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