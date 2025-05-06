Bilecik'te ilginç anlar...
Kent merkezindeki bir kavşakta araçların yanına giderek sürücülerden para isteyen dilenci Aysa D., zabıta ekiplerine ihbar edildi.
Olay yerine giden ekipler dilenciye müdahale etmek için araçtan inerken memurları gören Aysa D., Hamsu Köprüsü istikametine kaçmaya başladı.
ADETA MARATON KOŞUSU YAPTILAR
Önce dilenci Aysa D. arkasında Zabıta Amiri Özgür Özmen, adeta bir yarıştaymış gibi koşmaya başladı.
Dilenci Aysa D., Hamsu Köprüsü altından girerek sarp yamaçtan Şelale Park istikametine kaçmaya çalıştı.
ZABITADAN KAÇAMADI
Bu esnada yaklaşık 30 metre yüksekten aşağı düşüp yaralanma ihtimali olan şahsı, karşı tarafta bekleyen zabıtalar yakaladı.
Şahsın üzerinden hiçbir para çıkmadı.
PARALARI SUYA ATTI
Dilencinin, paraları köprü altından suya attığı tahmin edildi.
Şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılırken, Eskişehir'den geldiği öğrenilen şahıs yine oraya gönderildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış