Bilecik'te düğün gelenekleri sürüyor! Bu kez damada çamaşır yıkattılar Anadolu'da düğün törenlerinde damada yapılan işkencelere bir yenisi daha eklendi. Bilecik'teki düğün öncesi damada sevenleri ve yakınları tarafından bu kez leğende çamaşır yıkattırıldı.

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AA

Bilecik'te evlenen çiftleri bekleyen geleneklerden biri de damadın çeşitli şakalara maruz kalması oluyor.

Bilecik'in merkez ve ilçelerde sürdürülen "tavuk alma, gelin ve damadı saatlerce oynatma, damada acılı ve tuzlu yumurta pişirtip yedirme, başında yumurta kırma, çeşme yalağına atma, eve girişte şampuanla yıkama ve ketçap sıkma" gibi şakalar, dünya evine girecek çiftlere zor anlar yaşatıyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt köyünde İrem ve Eray Zencir çiftinin düğününde de bu gelenekler yerine getirildi.

Cezadan kaçamadı

Yenipazar ilçesindeki düğününde damadın yalağa atılıp ıslanması planlandı. Ancak hava soğuk olunca başka cezaya çarptırıldı.

Damada leğende çamaşır yıkama cezası verildi.

Arkadaşlarının şakalarına maruz kalan damadın hali, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Damada takılanlar yüzleri güldürdü

Kına gecesinin ardından damadın erkek yakınları, kadın kıyafetleriyle davul eşliğinde manilerle damadın evine gelerek "tavuk alma" parası topladı.

Düğünde damada, oklava, paspas, mutfak önlüğü, emzik, biberon, bulaşık bezi gibi eşyalar takıldı.

Salça kazanında oynadı

Çiftin düğünü, damadın, arkadaşlarının isteği üzerine salça kazanının içinde oynaması, leğende çorap yıkaması ve çardak kurup evde hazırlanan yiyecek istemesiyle sona erdi.

"Ben sıramı savdım"

Eray Zencir, yaptığı açıklamada, kına geceleri başta olmak üzere düğünde eğlenceli zamanlar geçirdiklerini söyledi. Köyde farklı adetlerin yaşatıldığını belirten Zencir, yaşattıkları geleneği şöyle anlattı:

Bunu ben de dahil tüm evlenecek arkadaşlarım yaşıyor. Hava biraz soğuktu, arkadaşlarım bana acıdı ve çeşme yalağına atmadı. Daha önce arkadaşlarımın düğünlerinde ben de gelenekleri uygulayanların tarafında oldum. Şimdi sıra bana geldi. Nasibimizi aldık. Ben sıramı savdım.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)