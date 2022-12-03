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    Bilecik'te Dünya Engelliler Günü'nde empati yürüyüşü

    Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen 'empati yürüyüşünde' katılımcılar gözleri kapalı yürüyüp, tekerlekli sandalyeye bindiler.
    • 03.12.2022 - 18:01
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    Bilecik'te Dünya Engelliler Günü'nde empati yürüyüşü

    Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'empati yürüyüşü' düzenlendi.

    Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Engelsiz Yarınlar Derneği ile Bedensel Engelliler Spor Kulübü işbirliğindeki yürüyüş, Şehitler Parkı'ndan başladı.

    Gözleri kapalı yürüdüler

    Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Hüseyin Yıldız ve Melih Tüfekçi ile Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, etkinlikte kısa süreliğine engelli gibi davranmak için akülü tekerlekli sandalye kullandı.

    Gözlerini kapatıp sopayla yön bulmaya çalışan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

    Tüfekçi, gazetecilere, iki gözü kapalı yürümenin farklı bir deneyim olduğunu, engellilerle empati kurmaya çalıştıklarını söyledi.

    Bilecik te Dünya Engelliler Günü nde empati yürüyüşü #1

    "Her engel grubunun farklı ihtiyaçları var"

    Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Görmeyen bir gözün sarı çizgiler olmadan ya da yoldaki direkler ve tabelalar nedeniyle nasıl zorluklar yaşayabileceğinizi gözlemlediniz. Her engel grubunun farklı ihtiyaçları var." dedi.

    Bilecik te Dünya Engelliler Günü nde empati yürüyüşü #2

    "Zor bir yaşam"

    Belediye Meclisi Üyesi Soner Olgun da gözü kapalı yürümenin zorluklarını anladığını dile getirerek, "Hayatın ne kadar zor olduğunu, onlara ne kadar yardımcı olmamız gerektiğini, hayat şartlarını kolaylaştıracak hamleler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Zor bir yaşam." diye konuştu.

    Bilecik te Dünya Engelliler Günü nde empati yürüyüşü #3


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