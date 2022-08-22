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    Bilecik'te dut ağacından asılı 5 TL’yi görünce duygulandı

    Bilecik’te meyve tarlasına giden bir şahıs dut ağacında asılı 5 TL’yi görünce duygu dolu anlar yaşadı.
    • 22.08.2022 - 16:14
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    Bilecik'te dut ağacından asılı 5 TL’yi görünce duygulandı

    Bilecik’te ikamet eden Niyazi Aydın, merkeze bağlı Yeniköy’de bulunan meyve bahçesine gitti.

    Bahçe kenarında dut ağacında ipe sarılı bir şekilde 5 TL buldu.

    Ağaca 5 TL astı

    Bu durum karşısında duygulan Aydın, "Bugün Yeniköy’de bulunan tarlama gittim. Tarlada muhtelif meyve ağaçları, bir de yol kenarında bir dut ağacım var. Çok kıymetli bir kardeşimiz gelmiş dut yemiş ve ayrılırken fotoğrafta da gördüğünüz gibi ağacın dalına 5 TL parayı da sıkı sıkıya bağlamış.

    "Bu memleket batmaz"

    Bu memlekette birileri çelik kapıları kırarak insanların emeklerini çalarken, birilerine yediği tut meyvesinin bedelini ağaca bağlıyor. Bu hadise bana netice olarak şunu hatırlattı. Bu memleket batmaz Allah’ın izni ile Rabbim böyle kardeşlerimizin sayılarını arttırsın inşallah." dedi.

    Bilecik te dut ağacından asılı 5 TL’yi görünce duygulandı #1

    Bilecik te dut ağacından asılı 5 TL’yi görünce duygulandı #2


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