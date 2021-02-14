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    Bilecik'te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

    Şeyh Edebali Türbesi mevkisindeki kayalıklarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Cihan Kütük (27) AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 21:29
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    Bilecik'te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

     

    Bilecik’te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 arkadaş dolaşmak için Şeyh Edebali Türbesi kayalıklarına gitti.

    Bir süre sonra hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

    Yoğun yağışta türbe çevresindeki kayalıklarda mahsur kalan 3 arkadaştan 2’si yaklaşık 15 metre yüksekliğe tırmanarak kurtuldu.

    ARKADAŞLARI TIRMANDI, KENDİ MAHSUR KALDI

    Cihan Kütük ise kayalıklarda mahsur kaldı.

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD Bilecik ekipleri sevk edildi.

    Mahsur kalan Cihan Kütük’ün yerini tespit eden AFAD ekipleri, halatla ipten istasyon kurarak Kütük’ü yukarı çekip kurtardı.

    Üç arkadaş AFAD ekiplerince UMKE sağlık ekibine teslim edilirken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #1

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #2

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    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #4

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #5

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #6

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #7

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #8

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #9

    Bilecik te, kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı #10

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