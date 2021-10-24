Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
580.768
-1.62%
BTXN Coin
20.98
-0.56%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Bilecik’te koronavirüs vaka sayılarında yüzde 10’luk artış

    Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Bilecik'te vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik’te koronavirüs vaka sayılarında yüzde 10’luk artış

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı.

    VAKALAR YÜZDE 10 ARTTI

    220 bin olan Bilecik’te de 100 bin kişide vaka sayısı bir önceki haftada 335,14 seviyesindeyken yüzde 10,05’lik artışla 345,19’a çıktı.

    HES RİSK HARİTASINDA YÜKSEK RİSKLİ OLDU

    Bilecik’te güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bilecik haritada, ’yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.

    Öte yandan ’Mavi’ kentler arasında yer alan Bilecik’te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde Bilecik’te 78,7 olarak kayıtlara geçti.

    Bilecik’te koronavirüs vaka sayılarında yüzde 10’luk artış #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir