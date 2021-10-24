Bilecik’te koronavirüs vaka sayılarında yüzde 10’luk artış

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Bilecik'te vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı.

VAKALAR YÜZDE 10 ARTTI

220 bin olan Bilecik’te de 100 bin kişide vaka sayısı bir önceki haftada 335,14 seviyesindeyken yüzde 10,05’lik artışla 345,19’a çıktı.

HES RİSK HARİTASINDA YÜKSEK RİSKLİ OLDU

Bilecik’te güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bilecik haritada, ’yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.

Öte yandan ’Mavi’ kentler arasında yer alan Bilecik’te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde Bilecik’te 78,7 olarak kayıtlara geçti.