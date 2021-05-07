Bilecik'te sokak hayvanlarına jandarma bakıyor

Uygulanan tam kapanma kapsamında sokak hayvanları unutulmadı.

Tüm yurtta vakalarının azaltılması için tam kapanma uygulaması hayata geçirildi. Yapılan uygulama kapsamında vatandaşlar evde kalırken, sokak hayvanları da ihmal edilmiyor.

JANDARMA SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bulundukları noktalar tespit edilen sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakılıyor.

Devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle elleriyle besliyor.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan jandarma ekipleri, kısıtlama boyunca sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürecek.



