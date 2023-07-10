Bilecik'te trafik lavanta kokusuyla akıyor Lavanta ekimi, turizm ve ekonomik geliri açısından çok yönlü yapılabiliyor. Bilecik ilinde de kentin ortasından geçen yolun orta refüjüne lavantalar ekildi.

İHA

Bilecik’te bir proje çerçevesinde 2 yıl önce kent girişinden çıkışına kadar orta refüje dikilen lavantalar çiçek açtı.

Lavantalar egzoz gazının salınımını emiyor ve güzel bir görüntü oluşturarak şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.

Güzelliği ile adeta göz kamaştıran lavantalar bu yıl sabun, kolonya, mum ve oda parfümü üretiminde kullanılacak.

Bilecik güzelleşti

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama ile şehir merkezindeki orta refüjlerde hasat edilen lavanta çiçekleriyle Bilecik güzelleşti.

Kadınlara ek gelir

Şehir güzelleşmekle kalmadı, ayrıca kadınlara da ek gelir sağlandı. Kadın kooperatifi üyeleri, lavantanın işlenmesinden sorumlu oldu.

Lavantadan sabun, kolonya, mum ve oda parfümü üretilecek

Bu yıl hasat edilecek lavanta çiçekleri tekrar ilgili analizlerden geçerek, sabun, kolonya, mum ve oda parfümü olarak hazırlanacak.

"Numuneler analiz edilecek’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada güzel bir projeyi bu yıl da gerçekleştirdiklerini şöyle belirtti: