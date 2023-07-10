Bilecik'te trafik lavanta kokusuyla akıyor

Bilecik’te bir proje çerçevesinde 2 yıl önce kent girişinden çıkışına kadar orta refüje dikilen lavantalar çiçek açtı.
Lavantalar egzoz gazının salınımını emiyor ve güzel bir görüntü oluşturarak şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.
Güzelliği ile adeta göz kamaştıran lavantalar bu yıl sabun, kolonya, mum ve oda parfümü üretiminde kullanılacak.
Bilecik güzelleşti
Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama ile şehir merkezindeki orta refüjlerde hasat edilen lavanta çiçekleriyle Bilecik güzelleşti.
Kadınlara ek gelir
Şehir güzelleşmekle kalmadı, ayrıca kadınlara da ek gelir sağlandı. Kadın kooperatifi üyeleri, lavantanın işlenmesinden sorumlu oldu.
Lavantadan sabun, kolonya, mum ve oda parfümü üretilecek
Bu yıl hasat edilecek lavanta çiçekleri tekrar ilgili analizlerden geçerek, sabun, kolonya, mum ve oda parfümü olarak hazırlanacak.
"Numuneler analiz edilecek’’
Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada güzel bir projeyi bu yıl da gerçekleştirdiklerini şöyle belirtti:
Bu yıl da önümüzdeki hafta itibariyle lavanta hasadımızı yaptıktan sonra numuneleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi laboratuvarlarında analizini yapacağız. Daha sonra bu lavantaları tekrar kolonya, oda parfümü, mum ve sabun olarak üretmiş olacağız. Kadınlara destek olmayı seviyoruz. Aynı zamanda orta refüjlerimizde böyle su istemeyen, güzel görüntü oluşturan ve egzoz gazını emen güzel bitkileri de yetiştirmeyi de seviyoruz.