Bilecik'te üretici kadın, bu kez de kudret narına merak saldı

Bilecik'te üretici kadın, bu kez de kudret narına merak saldı

Şifalı olduğunu duyduğu kudret narını kendi bahçesinde yetiştiren kadın, ardından tezgahta görücüye çıkardı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Fatma Seki, bahçesinde birçok meyveyi yetiştiriyor.

Kuşburnu, güvem eriği, eki, elma, üzüm, fasulye gibi ürünlerinin yanı sıra yetiştirdiği bu meyveleri de haftanın iki günü Eskişehir’deki pazarlarda satışa sunuyor.

KENDİ ÇAPINDA ARAŞTIRMALAR YAPTI

Son zamanlarda da ‘kudret narı’ meyvesine de merak salan Seki, halk arasında mide ve bağırsak ağrılarına iyi geldiğini duyduğu bu meyveyi kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı.



Kendi çapında araştırmalar yapan Fatma Seki, bu bitkiyi kendi bahçesinde yetiştirmeye karar verdi.

"TOHUMUNU ARAŞTIRMAYA BAŞLADIM"

Çevresinden soruşturarak tohum bulduğunu ve böylece ürettiği meyveleri de pazarda sattığını ifade eden Seki, “Bu bitkiyi duyuyordum, mide ağrılarına, bağırsak sorunlarına iyi geldiğini, şifalı olduğunu söylerler. Yetiştirilme şekli de benim bahçeme uygundu. Bunun üzerine tohumunu araştırmaya başladım, sorarak tohuma da ulaştım. Bahçemde yetiştirmeye başladım.

Birçok meyve, sebze, yemiş yetiştiriyorum ve pazarlarda satıyorum. Kudret narı, fasulye gibi sırıkta yetişir, fasulye gibi sarılır. Zeytinyağında 40 gün bekletilerek tüketiliyor. Eylül ayında topluyoruz, tanesini 5 TL’den satıyoruz” diye konuştu.