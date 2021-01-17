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Bilecik'te yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

Bilecik'te yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

Osmaneli İlçesinde akşamüzeri aniden başlayan kar yağışı nedeni ile yolda zincir takmaya çalışan bir vatandaşa polis ve bekçiler yardımcı oldu.