Bilek çizgileri meğer çok anlamlıymış! Herkeste farklı! '4 olan yaşadı...'

Bilek çizgileri meğer çok anlamlıymış! Herkeste farklı! '4 olan yaşadı...'

Eski Mısır'dan günümüze kadar gelen batıl inançlardan biri de bilek çizgileri... Peki bilekteki çizgiler ne manaya geliyor? 3 veya 4 çizgi ne demek? İşte sırrı...

El falı, geçmişten günümüze her zaman büyük ilgi görmüştür. Avuç içi ve bilek çizgilerinden yola çıkarak tahminlerde bulunmak Eski Mısır'dan beri süregelmektedir.

El bileğinde yer alan çizgiler de batıl inançlara göre farklı anlamlar simgelemektedir.

Kimisinde 3 kimisinde 4 çizgi bulunurken taşıdığı mesajlar da farklılık göstermektedir.

Peki bileğinizdeki çizgilerin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü...

İşte anlamları...

Bilek çizgileri ve anlamları

1- Bileklerimizde bulunan birinci çizgi bizim için en fazla önem arz eden çizgidir. Çünkü bu bilek çizgisi, sağlık hakkında bilgi verildiğine inanılmaktadır.

2- Kesintisi olmayan ve düz bir şekle sahip olduğunuz bileğinizdeki ikinci çizgi, sizin zengin ve mutlu bir yaşam süreceğiniz manasına gelebilir.

3- Bileklerimizdeki üçüncü çizgi, kişinin kariyeri hakkında bilgi vermektedir. Eğer bileğinizdeki çizgi derinse, etrafında sevilen ve toplum nezdinde saygı duyulan bir konuma sahip olacağınızı ifade ediyor olabilir.

4- İnsanlarda çok nadir bulunan bu çizgi kişinin yaşayacağı uzun yaşamı ifade eder. Eğer sizin bileğinizde dördüncü çizgi varsa bu uzunca bir yaşayacağınız bir ömür ve nadir bulunan kişilerden olduğunuz manasına gelmektedir.