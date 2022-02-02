Bilen daha az öder! İşte en fazla elektrik harcayan ev aleti

Bilen daha az öder! İşte en fazla elektrik harcayan ev aleti

Elektrikli süpürgeler, tost makineleri, saç kurutma ve şekillendirme araçları, beyaz eşyalar, ütüler de dahil olmak üzere, her türlü ev eşyasında elektrik kullanılır. Peki en çok hangisi harcar?

Elektriğin kullanımı sonucunda, kullanım bedeli ve vergiler değerlendirilerek elektrik faturanız elinize ulaşır.

Kabarık fatura gelmesini engellemek isteyenler tasarruf yöntemlerini araştırırken, hangi eşya ne kadar elektrik harcıyor bilmekte de fayda var.

Beyaz eşyalar, küçük mutfak aletleri, temizlik makineleri, kahve makineleri, su ısıtıcılar, ütü...

Her biri elektrik tüketimini etkiliyor.

Peki en çok elektrik harcayan ev eşyası hangisi? İşte sıralaması...

EN ÇOK ELEKTRİK HARCAYAN EV ALETLERİ

En çok elektrik harcayan aletlerin başında, direnç gücü yüksek olan veya enerji dönüşüm oranı yüksek olan ev aletleri gelir. Bu aletlerin, en fazla harcayandan en az elektrik harcayana doğru sıralaması yapılabilir.

Ev içerisinde jeneratör kullanımı varsa, en çok elektriği jeneratör harcayacaktır.

Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren ve verim sağlaması için sağlanan enerjinin sürdürülmesi gereken su ısıtıcılar, ikinci sırada en çok elektrik harcayan ev eşyasıdır.

Tost makinesi ve ütüler, aynı şekilde çalışma prensibi olmasına rağmen farklı alanlarda işlev gösteren ev aletlerindendir. Üçüncü sırada en çok elektrik harcar.

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi, elektrik harcama miktarları bakımından aynı sırada yer alırlar.

Buzdolabı ve derin dondurucular, tasarruflu olanlar tercih edildiği zaman beşinci sırada elektrik harcamasına neden olan ev eşyalarıdır.

ELEKTRİK VAMPİLERİ SIRALAMASI (GÜNLÜK)