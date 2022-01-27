Bilgisayarda Alarm Nasıl Kurulur?

Çoğumuzun artık ekran başında çalıştığı düşünülürse, alarmlarımızı da bilgisayardan kurmanın en pratik yol olduğu inkar edilemez. Peki bunu nasıl başarabiliriz?

Zamana karşı yarışan bizlerin, belki de en büyük yardımcısı, saatler ve alarmlardır. İşe geç kalmamanın ve bir proje ya da ödevi zamanında teslim etmenin yolu, güvenilir bir alarm kurmaktan geçer. Peki her şey bu kadar dijitalleşmişken, eski usul çalar saatlerin alarmlarına güvenmek ne kadar doğru olur? Teknolojik cihaz üreticileri de bunu düşünmüş olacak ki, bilgisayarda çalar saat özelliği de eklemeyi seçmişler.

Online Alarm Siteleri

Gerek iş, gerek sosyal, gerekse özel hayatınızda belirli bir düzen oturtmak istiyorsanız, zamanı iyi planlamanız ve tam vaktinde gereken yerde olmanız önemlidir. https://onlinealarmkur.com gibi online alarm siteleri, işletim sisteminden bağımsız olarak, tam da bu noktada devreye girer ve sizin yerinize zamanı takip ederek takviminize uygun hareket etmenizi sağlar. Zamanında uyanmak, planladığınız saatte spora gitmek, vaktinde toplantıya girmek veya randevularınıza yetişmek için tek yapmanız gereken, belirlediğiniz saatler için online alarm kurmaktır.

Sürekli çalıştığınız bilgisayarda online alarm kurmak ise bunun en pratik yoludur. Sadece öncesinde bilgisayarın internet bağlantısının çalıştığından ve uyku modunun devre dışı olduğundan emin olmanız gerekir. Sonrasında önünüzdeki işe rahatça odaklanabilir ve alarm çalana kadar hiç bölünmeden çalışabilirsiniz.

Windows 11’de Alarm Kurma

Bilgisayarınızda Windows 11 işletim sistemini kullanıyorsanız;

1. Öncelikle araç çubuğunda yer alan “Arama” simgesine tıklamalı ve “saat” kelimesini aratmalısınız. Ardından karşınıza çıkan “Saat” uygulamasını açmalısınız.

2. Sonrasında karşınıza çıkan ekranda, sol üstte yer alan, hamburgere benzeyen menü ikonuna bastıktan sonra “Alarm” sekmesine tıklayınız.

3. Bu adımda, daha önce kurulmuş bir alarm varsa onu aktive edebilir; kalem (Alarmları düzenle) butonuna basarak butonuna basarak kurulu alarmları iptal edebilirsiniz. Daha önce kurduğunuz bir alarm yoksa, yeni bir alarm kurmak için ekrandaki “+” (Alarm ekle) butonunu kullanarak alarm oluşturabilirsiniz. Açılan ekranda alarmın saatini, çalma süresini, çalma sesini ve tekrar etme sıklığını belirleyebilirsiniz.

4. “Kaydet” butonuna tıkladığınızda alarm kurma işlemi tamamlanmış olur.

Çoğu bilgisayarda alarm kurma sekmesine gittiğinizde karşınıza “Bildirimler sadece kişisel bilgisayar uyanıksa gösterilecektir” uyarısı çıkar. Bunun anlamı, alarm sesini duymak istiyorsanız, önce başka bir ayarı kontrol etmeniz gerektiğidir. Çünkü bilgisayarlarda uyku modu aktifken alarm çalmaz. O yüzden bilgisayarınızda alarm kurarken “Güç & pil” bölümüne gidip uyku modunu devre dışı bırakmayı unutmayın.

Bilgisayarda uyku modunu devre dışı bırakmak, şarj seviyenizin daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Bu nedenle alarm kurma ihtiyacınız ortadan kalktığında, uyku modunu tekrar aktif hale getirmenizi öneririz.