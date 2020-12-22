Bilim insanları, mavi gözlü insanların aynı atadan geldiğini açıkladı

Bilim adamları, mavi gözlü insanların, 6 bin ila 10 bin yıl arasında yaşamış aynı ortak soyu paylaştığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, kahverengi gözden daha nadir olan mavi gözlerin binlerce yıl önce yaşamış müstesna bir kişiye dayandığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini inceleyerek göz rengi konusundaki sırları açığa çıkarmak için çabaladı. Ancak aradıkları cevabı asla bulamamışlardı.

Göz renginin mavi olmasıyla sonuçlanan genetik mutasyonun OCA2’yi kapatan ve HERC2 adlı tamamen farklı bir genden kaynaklandığı ortaya çıktı.

MAVİ GÖZLÜLERİN ORTAK BİR ATAYA DAYANDIĞI BULUNDU

Mavi gözlü her insanın aynı mutasyona sahip olmasından yola çıkan bilim insanları, mavi gözlülerin ortak bir ataya dayandığını buldular. Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekse de mutasyonun, Afrika’dan Avupa’ya göçle birlikte yayılmış olabileceği düşünülüyor.

Bu keşif 2008 yılında Kopenhag Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından mutasyonun izinin sürülmesiyle ortaya çıktı. Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümü'nden ve aynı zamanda çalışmayı yürüten Hans Eiberg, Science Daily’e “Aslında hepimiz kahverengi gözlüyüz. Ancak kromozomlarımızdaki OCA2 geninin genetik mutasyon geçirmesi, mavi gözleri ortaya çıkarıyor.” dedi.

"TÜM MAVİ GÖZLÜLER, DNA'LARINDA AYNI NOKTADA AYNI DEĞİŞİMİ MİRAS ALMIŞLARDIR"

Yeşil göz rengi ise, maviden farklı olarak iristeki melanin miktarının azlığı ile açıklanıyor.

Mavi gözlü bireylerin aynı ataya bağlı olduğu sonucuna varılabileceğini söyleyen Profesör Eiberg, “Tüm mavi gözlüler, DNA’larında aynı noktada aynı değişimi miras almışlardır.” dedi.