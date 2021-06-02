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    Bilim insanları, demir dişi olan bir canlı keşfetti

    Bilim insanları Gumboot chiton adındaki bir canlının dişinde demire rastladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 06:41
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    Bilim insanları, demir dişi olan bir canlı keşfetti

    Bilim insanları kitonların dişlerinin aşırı sert olduğunu biliyordu ancak son yapılan araştırmalarda dişlerinin yapısında demir olduğu keşfedildi.

    DİŞLERİ DEMİRDEN OLUŞUYOR

    Varlığı önceden bilinen Cryptochiton stelleri adındaki yumuşakçanın dişleri demirden oluşuyor. Kiton sınıfına ait bir yumuşakça olan canlının böylece taşları nasıl parçaladığı da anlaşılmış oldu.

    Bilim insanları, demir dişi olan bir canlı keşfetti #1

    DİŞLERİNİ KAYALARA SÜRTEREK BESLENİYORLAR

    Kitonlar sert dişleriyle bilinen bir canlı türüydü. Bu sert dişler dile benzeyen oldukça esnek radula adı verilen bir uzva bağlı olarak duruyor.

    Yemek arayan kitonlar, dişle kaplı radulalarını kayalara sürterek buradaki başta algler olmak üzere besinleri tüketiyor.

    Bilim insanları, demir dişi olan bir canlı keşfetti #2

    ''ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR BİYOLOJİK YAPIDA KARŞILAŞILMADI''

    Araştırmacılar yaptıkları analizlerinden ardından, "Bu mineral jeolojik örneklerde çok az miktarlarda görülüyordu ve şimdiye kadar hiçbir biyolojik yapıda karşılaşılmadı" dedi.

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