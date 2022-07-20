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    Bilim insanları uyardı: Avrupa'da yüksek düzeyde ozon kirliliği var

    Avrupa Birliği uzmanları, aşırı sıcaklarla mücadele eden Avrupa'da "yüksek düzeyde ozon kirliliği yaşanabileceği" konusunda uyardı.
    • 20.07.2022 - 05:51
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    Bilim insanları uyardı: Avrupa'da yüksek düzeyde ozon kirliliği var

    AB'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden (CAMS) yapılan açıklamada, ozon kirliliğinin ilerleyen günlerde kuzey ve batı Avrupa'da yoğun görülebileceği belirtildi.

    Ozon oranı sağlıksız seviyelere ulaştı

    CAMS, geçen hafta Portekiz, İspanya ve İtalya'da günlük ozon oranının "sağlıksız seviyelere" ulaştığını, bazı bölgelerde metreküp başına 200 mikrogram ozon bulunduğunu aktardı.

    Avrupa'da 18-20 Temmuz'da ozon kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.


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