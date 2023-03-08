Bilişim Vadisi Bigg Projesi için başvuru tarihi uzatıldı!

Girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini destekleyen Bilişim Vadisi BiGG Programı kapsamında tüm girişimlerin kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Bilişim Vadisi BİGG programına son başvuru tarihi 26 Mart 2023.
Bilişim Vadisi’nin uygulayıcı kuruluş olduğu ve Bireysel Genç
Girişim (BiGG) adıyla bilinen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) 1512 – Girişimcilik Destek Programı,
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Projeye akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanına yönelik girişimler başvuru yapabilecek. Programa başvuruda bulunacak kişilerde; Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezun olmuş olması, ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olması ve daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması şartı aranıyor.
BİLİŞİM VADİSİ BİGG, SUNDUĞU AVANTAJLARLA GİRİŞİMCİLERİNİ BEKLİYOR!
Bilişim Vadisi BİGG ile proje sahipleri teknik mentorluk ve girişimci mentorluğu desteğinden yararlanırken, potansiyel müşteri ve partnerlere de erişebilecek. Bilişim Vadisi’nin ortağı olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli yararlanma imkanına sahip olacak girişimciler, şirket kuruluş ve patent başvuru desteği de alabilecek. Yatırımcı ağlarına erişim olanağına sahip olacak girişimciler, iş fikri gelişimine ve iş planına yönelik eğitimler alacak. Ayrıca Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi’nin ortak alan imkanlarına da erişim sağlayabilecek.
Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2023
Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bilisimvadisi.techin2b.com/events/blsm-vads-bgg?Id=364