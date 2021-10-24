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- Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi
Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi
- İHA
- 24.10.2021 - 13:13
- Güncelleme : 24.10.2021 - 13:38
"Lana" isimli lüks yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.
Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yaklaşan 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yat, sığmadığı için liman dışına demir attı.
2,5 SAAT KALEDE KALDI
Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yattan tekneye geçen Gates, korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yaptı.
Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.
Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in, Bodrum Kalesi'ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.
Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi ViDEO
KORUMANIN YAPTIĞI HAREKETLER ŞAŞIRTTI
Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma, Gates’e eşlik etti.
Korumalardan bazılarının, gazetecilerin görüntü almaması için engel olmaya çalıştığı görüldü.
Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.