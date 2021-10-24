Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
584.300
-0.84%
BTXN Coin
20.90
-0.61%
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C
    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi

    Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Bodrum Kalesi’ne giden Gates, tarihi kaleyi 2,5 inceledi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 13:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    "Lana" isimli lüks yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.

    Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yaklaşan 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yat, sığmadığı için liman dışına demir attı.

    2,5 SAAT KALEDE KALDI

    Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yattan tekneye geçen Gates, korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yaptı.

    Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.

    Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in, Bodrum Kalesi'ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi ViDEO

    KORUMANIN YAPTIĞI HAREKETLER ŞAŞIRTTI

    Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma, Gates’e eşlik etti.

    Korumalardan bazılarının, gazetecilerin görüntü almaması için engel olmaya çalıştığı görüldü.

    Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi #1

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi #2

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi #3

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi #4

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi #5

    Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir