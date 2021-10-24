Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Bodrum Kalesi’ne giden Gates, tarihi kaleyi 2,5 inceledi.

"Lana" isimli lüks yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.

Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yaklaşan 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yat, sığmadığı için liman dışına demir attı.

2,5 SAAT KALEDE KALDI

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan yattan tekneye geçen Gates, korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yaptı.

Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.

Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in, Bodrum Kalesi'ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.

Bill Gates, Bodrum Kalesi’ni gezdi ViDEO

KORUMANIN YAPTIĞI HAREKETLER ŞAŞIRTTI

Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma, Gates’e eşlik etti.

Korumalardan bazılarının, gazetecilerin görüntü almaması için engel olmaya çalıştığı görüldü.

Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.