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- Bill Gates'e Bodrum'da dudak uçuklatan hesap
Bill Gates'e Bodrum'da dudak uçuklatan hesap
Teknesiyle Bodrum'a gelerek lüks bir restoranda yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşları, 80 bin lira hesap ödedi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 12:58
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:08
Turizmin gözde noktası Bodrum, dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi.
O isimler arasına son olarak Microsoft'un kurucusu Bill Gates dahil oldu.
Bill Gates, geçtiğimiz günlerde altı arkadaşıyla beraber süper lüks yatıyla Ege sularına geldi.
Ünlü bir otel restoranına giden Gates ve arkadaşları, yemek ziyafeti çekti.
80 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ
Gates ve arkadaşlarına, yemeğin sonunda 80 bin liralık hesap geldi.
Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.
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