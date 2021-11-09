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    Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarında

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 22:20
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    Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarında

    Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates  'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor.

    BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLENDİ

    Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

    İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

    MUĞLA'NIN KOYLARINI GEZMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

    Bill Gates in yatı, Bodrum Kalesi açıklarında #1

    Bill Gates in yatı, Bodrum Kalesi açıklarında #2

    Bill Gates in yatı, Bodrum Kalesi açıklarında #3

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