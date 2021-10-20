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    Bim, karbon salımının azalmasına destek olmaya devam ediyor

    Ekim 2021, İstanbul; Geçen yıl Batman, Nisan ayında da İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisi sistemi kuran Bim, son olarak Iğdır deposunda da güneş enerjisine geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 16:32
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    Bim, karbon salımının azalmasına destek olmaya devam ediyor

    Deponun çatısına kurulan 577 kWp kurulu güç ile depodaki enerji tüketiminin % 100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. 250 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen kapasite ile karbon salımında 338 ton azalma olacağı ve bunun da 7.200 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.

    Bim, karbon salımının azalmasına destek olmaya devam ediyor #1

    Üç depodan karbon salımının azalmasına yıllık 1.426 ton destek

    Karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan BİM’in Batman, İstanbul ve Iğdır depolarında kurduğu GES’in toplam gücü 2.23 MW oldu.  Bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında toplamda yıllık 1.426 ton azalma olurken, 30 bin ağaç kazanılıyor.

    Bim, karbon salımının azalmasına destek olmaya devam ediyor VİDEO

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