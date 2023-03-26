BİM’de bu hafta yok yok! Çeyiz hazırlayanlar BİM’e koşuyor... İşte 28-31 Mart BİM kataloğu BİM’in bu haftaki aktüel indirim kataloğu yayınlandı. 24 Mart’tan itibaren indirimli satılacak ürünleri görenler BİM’e koşacak. Peki bu hafta hangi ürünler var ve hangi ürünler indirimde? İşte 28-31 Mart BİM aktüel kataloğu…

BİM market zinciri haftanın iki günü aktüel ürünler satıyor. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler mağazada yerini alıyor.

BİM’de bu hafta elektronikten gıdalara, küçük ev aletlerinden mutfak araç gereçlerine birçok farklı ürün indirimli haliyle raflarda yerini alacak.

Birçok vatandaşın heyecanla beklediği katlanabilir elektrikli bisiklet, elektrikli süpürge, televizyon gibi ürünler de yer alacak. Ayrıca BİM katalog indirimlerinde bu hafta çeyiz ürünleri de ön plana çıktı.

Peki bu hafta hangi ürünler indirime girecek? Bu fırsatı kaçırmayın. İşte 28-31 Mart 2023 BİM aktüel kataloğu…