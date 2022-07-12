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Binali Yıldırım, doğduğu evden fotoğraf paylaştı
Sivas'a giden Binali Yıldırım, doğup büyüdüğü evden fotoğraf yayınladı.
- 12.07.2022 - 12:51
Bayramın dördüncü gününü Sivas'ta geçiren Binali Yıldırım, doğduğu topraklara gitmenin heyecanını yaşadı.
Aslen Erzincanlı olan fakat Sivas'ta doğup büyüyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas ziyaretinden fotoğraf yayınladı.
"Doğduğum evdeyim"
Binali Yıldırım, paylaşımı Instagram hesabından yaptı.
"Doğduğum evdeyim" notuyla paylaşılan görselde Binali Yıldırım yere serili minderlerde oturduğu görüldü.