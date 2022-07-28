AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sezonun ilk bal hasadına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı.

Vefat eden Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı’nın dün Şebinkarahisar’da cenaze namazına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, buradan Refahiye’ye geldi.

Baba ocağı Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan Yıldırım, ilçenin Aslan Yusuf köyünde arıcılık yapan Cemil Ekinci'nin işletmesini ziyaret etti.

İlk hasadı gerçekleştirdi

Yıldırım, burada arıcı elbisesi giydikten sonra kovanın kapağını Ekinci ile açıp, bal çerçevesini çıkartarak hasat gerçekleştirdi.

"Allah bereket versin"

Ekinci'nin işletmesinin ilk bal hasadını yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Maşallah, balda hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok, tamamen Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florası ve çiçekleriyle yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabb'im emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin." dedi.

Binali Yıldırım, Erzincan'da sezonun ilk bal hasadına katıldı VİDEO