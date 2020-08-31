Binali Yıldırım, rafting yaptı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Erzincan Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ne geldi.

Yıldırım ve beraberindekiler, bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmeden önce rafting rehberinden bu spora ilişkin bilgi aldı.

2 SAAT RAFTİNG YAPTI

Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

Binali Yıldırım, Karasu Nehri'nde rafting yaptı İZLE

DURGUN SULARDA YÜZDÜ

Yıldırım, nehrin hızlı akan bölgelerinde kürek çekerken durgun sularının olduğu bölgede ise zaman zaman yüzdü.

SPORCULAR DA EŞLİK ETTİ

Kentte bulunan rafting kulüplerinden oluşan 6 bottaki sporcular da Yıldırım ve beraberindekilere eşlik etti.

Adrenalin yüklü dakikaların ardından açıklama yapan Binali Yıldırım, raftingi, bu sporu daha önce hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.

“ÇOK ZENGİN TURİZM İMKANLARI VAR”

Yıldırım, “Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için burada her şey var. Su sporları, doğa sporları var ve yamaç paraşütünden kanyon taş yol trafiğine kadar her şey var. Eğin'den İliç Eriç kanyonuna, Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş dağlarındaki yedi göller bölgesine kadar bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları var.” dedi.