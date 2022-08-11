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    Binali Yıldırım'dan aşure paylaşımı

    Binali Yıldırım'dan aşure paylaşımı

    Binali Yıldırım, evinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte aşure pişirirken çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 16:25
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    İslam alemi aşure gününü idrak ediyor...

    Her yıl olduğu gibi Muharrem ayının 10. günü başlayan, paylaşma ve bereketi temsil eden bu güne özel aşure yapanlar hem aileleri ile afiyetle yiyor hem de komşularına dağıtıyor.

    Bu kapsamda yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken siyasetçiler ve yerel yöneticiler yapılan aşureleri halka dağıtıyor.

    Evde aşure yaptılar

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise aşureyi kendisi yapanlardan.

    Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte evlerinde aşure pişirdi.

    Sosyal medyadan paylaştı

    Eski ve son Başbakan Yıldırım, o anlara ilişkin çekilen fotoğrafları Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

    "Beraberliğimiz daim olsun"

    Yıldırım paylaşımına, "Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." notu düştü.

    Binali Yıldırım dan aşure paylaşımı #1

    Binali Yıldırım dan aşure paylaşımı #2


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