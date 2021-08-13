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    • Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti! ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsayacak?

    Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti! ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsayacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Peki ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsıyor?
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:23
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    Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti! ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsayacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

    Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapılmasının ardından araç almayı düşünen kişiler, sıfır araba fiyatlarına odaklandı.

    Pek ÖTV indirimi tüm araçlar için geçerli mi, hangi araçları kapsayacak mı? İşte detaylar...

    ÖTV İNDİRİMİ TÜM ARAÇLARDA GEÇERLİ Mİ, HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

    Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik, 13 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.

    Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi.

    114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.

    Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor.

    Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor. İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

    Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti! ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsayacak? #1

    ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI 2021

    Fiat Egea 1.4 Fire

    Çıplak fiyatı: 90.339 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
    Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
    Yeni KDV: 23 bin 578 lira

    Renault Megane Joy 1.3 TCe

    Çıplak fiyatı: 109.228 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
    Yeni KDV: 29 bin lira

    Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

    Çıplak fiyatı: 136.040 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
    Yeni KDV: 36 bin 730 lira

    Dacia Duster 1.5 dizel

    Çıplak fiyatı: 142.655 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
    Yeni KDV: 38 bin 516 lira

    Honda Civic 1.6 Elegance

    Çıplak fiyatı: 147.175 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
    Yeni KDV: 39 bin 737 lira

    Hyundai i10

    Çıplak fiyatı: 91.723 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
    Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
    Yeni KDV: 23 bin 939 lira

    Hyundai Elantra

    Çıplak fiyatı: 108.947 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
    Yeni KDV: 29 bin 415 lira

    KIA Sportage

    Çıplak fiyatı: 137.900 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
    Yeni KDV: 37 bin 233 lira

    Nissan Juke

    Çıplak fiyatı: 137.382 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
    Yeni KDV: 37 bin 93 lira

    Opel Astra HB

    Çıplak fiyatı: 136.299 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
    Yeni KDV: 36 bin 800 lira

    Seat Leon

    Çıplak fiyatı: 108.757 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira
    Yeni KDV: 29 bin 364 lira

    Volkswagen Golf

    Çıplak fiyatı: 136.158 lira
    ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
    Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
    Yeni KDV: 36 bin 762 lira

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