Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti! ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsayacak?

Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti! ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Peki ÖTV indirimi tüm araçlarda geçerli mi, hangi araçları kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapılmasının ardından araç almayı düşünen kişiler, sıfır araba fiyatlarına odaklandı.

Pek ÖTV indirimi tüm araçlar için geçerli mi, hangi araçları kapsayacak mı? İşte detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ TÜM ARAÇLARDA GEÇERLİ Mİ, HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik, 13 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi.

114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor.

Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor. İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI 2021

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira



Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel

Çıplak fiyatı: 142.655 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance

Çıplak fiyatı: 147.175 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10

Çıplak fiyatı: 91.723 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra

Çıplak fiyatı: 108.947 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira

Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage

Çıplak fiyatı: 137.900 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke

Çıplak fiyatı: 137.382 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira

Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB

Çıplak fiyatı: 136.299 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon

Çıplak fiyatı: 108.757 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Volkswagen Golf

Çıplak fiyatı: 136.158 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

Yeni KDV: 36 bin 762 lira