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    Bingöl uçağında ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu

    Bingöl seferini yapan uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 00:08
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 00:09
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    Bingöl uçağında ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu

    Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan ve susmayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı.

    ANNESİNDEN ALDILAR, BATTANİYEDE SALLADILAR

    Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı. Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.

    Bingöl uçağında ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu - VİDEO

    Bingöl uçağında ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu #1

    Bingöl uçağında ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu #2


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