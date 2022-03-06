Bingöl seferini yapan uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu.

Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan ve susmayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı.

ANNESİNDEN ALDILAR, BATTANİYEDE SALLADILAR

Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı. Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.

Bingöl uçağında ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu - VİDEO