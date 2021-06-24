Bingöl'de 3 engelli çocuğuna gözü gibi bakıyor

59 yaşındaki Altın Yoldaş, "Engelli evlatlarıma 40 yıldır bebek gibi bakıyorum. Gücüm yettiğince onlara bakacağım" dedi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şen köyünde yaşayan Altın Yoldaş, doğuştan zihinsel engelli olarak dünyaya gelen çocuklarına gözü gibi bakarak, onları yanından ayırmıyor.

Yoldaş, yaşamını büyüğü 40, diğerleri 37 ve 36 yaşındaki engelli çocuklarına adadı. Çocuklarının mutlu olmasını isteyen anne, onlar içinden elinden geleni yapıyor.

EVLATLARINA ÖZENLE BAKIYOR

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan çocukları Gürsel, Dilek ve Murat’ın her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor.

Yaşına rağmen, çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan Altın Yoldaş, evlatlarına gösterdiği özenle çevresinin takdirini topluyor.

"40 YILDIR BEBEK GİBİ BAKIYORUM"

Çocuklarını yanından hiçbir zaman ayırmayan Yoldaş, tarla işlerinde uğraştığı zamanda da onları yanında götürüyor. Anneleri çalıştığı sırada şarkı ve türküler söyleyen Gürsel, Dilek ve Murat'ın mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

Altın Yoldaş, evlatlarının bütün ihtiyaçlarıyla tek başına ilgilendiğini söyledi. Bu yaşlardaki çocuklara bakmanın çok zor olduğunu dile getiren Yoldaş, "Engelli evlatlarıma 40 yıldır bebek gibi bakıyorum." dedi.

"ONLARA SEVE SEVE BAKIYORUM"

Devletin yardımıyla çocuklarına bakabildiğini anlatan Yoldaş, şöyle konuştu:

"Onların yemek, temizlik gibi bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Gücüm yettiğince onlara bakacağım. Bütün ömrümü onlara verdim, çok güzel bir şekilde büyüttüm. Onlar benim evlatlarım seve seve bakıyorum.

Daha çok bakacağım. Allah devletimizden razı olsun sadece Murat'a verilen aylık yardımı kesti. Çocuklarım okula gitmek istiyor, yaşları büyüdü ama bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü evde çok sıkılıyorlar."





"KİMSEDEN YARDIM ALMIYORUM"

Köyde yaşamalarından dolayı bazı imkanlardan uzak kaldıklarını aktaran Yoldaş, "Gerçekten çok yoruluyorum, o kadar zor ki. Çocuklarıma kimseden yardım almadan bakıyorum. Hastaneye gidip tedavi bile olamıyorum." dedi.