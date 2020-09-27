Bingöl'de 3 köye güneş enerji sistemli sondaj çalışması yapıldı

İlk defa 3 köyüne güneş enerjili sondaj sistemi yapılan Bingöl'de, vatandaşlar elektrik ücreti ödemeden su temin etmeye başladı.

Bingöl’ün merkeze bağlı Aşağıakpınar, Sudüğünü ile Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde ilk defa güneş enerji sistemli sondaj çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların tamamlandığı Aşağıakpınar köyünde köy halkı elektrik ücreti ödemeden içme suyunu temin etmeye başladı.

YIL SONUNA KADAR 2 KÖYE DAHA YAPILACAK

Diğer 2 köyde ise çalışmaların devam ettiği ve yıl sonu kadar bitirileceği aktarıldı.





ELEKTRİK ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLER

Köylerde ki çalışmalara devam ettiklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Vatandaşa hizmet noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm köylerimizin sorunları ile bire bir ilgileniyoruz. Enerji tüketiminde artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik. Bu kapsamda ilimizde ilk defa uyguladığımız güneş enerjisi sistemli sondaj çalışmalarımızda başarılı sonuçlar aldık. 3 köyde çalışma başlattık ve Aşağıakpınar köyünde sona geldik. Diğer 2 köyümüzde ise çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız artık elektrik ücreti ödemeden sondaj ile içme suyu teminini sağlayacak” dedi.



