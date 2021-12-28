Eksi 20 dereceye düşen hava sıcaklığında donmak üzere bulunan atlar, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, göçerler ve ilçeye bağlı köylülerin yaz aylarında ağır işlerinde kullanıp, kışın gelmesiyle birlikte serbest bıraktığı atlar ölüme terk edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanların birçoğu soğuktan donarken, bazıları da yabani hayvanlar tarafından parçalandı.

Kış mevsiminin sert geçtiği Karlıova ilçesinde terk edilen atların bazılarında ciddi sakatlanmalar olduğu belirlendi.

Belediye ekipleri tarafından toplanarak koruma altına alınan atlar, veteriner kontrolünden geçirilerek, tedavileri yapıldı.

"DONMAK ÜZEREYDİLER"

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdür Metin Bingöl, "Bizler burada sadece kar ile mücadele etmiyoruz, Donmak üzere olan başıboş köpekleri koruma altına aldık. Son üç gündür sahipsiz olarak doğaya bırakılan atları da donmak üzereyken koruma altına aldık. Yazın bu hayvanlardan yararlanan vatandaşların kışın da bunlara sahip çıkması gerekiyor. Şu ana kadar 2 atın tedavisini yaparak korumaya aldık. Ama ilçede başıboş dolaşan sahipsiz atlar çok." dedi.

Bingöl'de atlar, donmak üzereyken kurtarıldı VİDEO





















