Bingöl'de bedava daireye sahip oldu: Şans bana çıktı

Memleketine yapacağı siteden birini vatandaşlara ücretsiz vereceğini duyuran iş insanın çekilişine 23 bir 700 kişi akın etti.

Kanada''da 20 yıldır yaşayan Bingöllü iş insanı, memleketinde bir yatırım yapmak isteyerek kentte konut projesini başlattı.

Proje kapsamında bir site yapan adam, bir daireyi bedavan vereceğini duyurdu.

Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana gelerek izdiham oluşturdu.

"Bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz"

23 bin 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, "Bir dairemiz inşallah Bingöl’de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz.Kanada’da kazandığımız paranın yüzde 15’ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20’sini bu tür projelere harcayacağız" dedi.

"Bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı"

İHA'nın haberine göre, Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı." diye konuştu. İş adamı Mert’e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi.