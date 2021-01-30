Bingöl'de besicilerin kış mücadelesi

Karlıova'da kış şartlarında küçükbaş hayvanların beslenmesi için zorlu bir mücadele veriliyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte besicilerin zorlu mücadelesi de sürüyor.

İlçeye bağlı Kaynarpınar köyünde yaşayan ve besicilik ile uğraşan Fazlı Gürgen (41), zorlu kış şartlarında her gün 80 küçükbaş hayvanını, 1 kilometre uzaktan getirdiği otlarla besliyor.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE İŞE KOYULUYOR

Bazen etkili olan tipiye rağmen karlı yolları aşan Gürgen, otları el becerisiyle yaptığı ahşap kızakla taşıyıp hayvanlarının aç kalmaması için mücadele veriyor.

Her gün düzenli olarak sabah saat 06.00’da uyandığını ve hayvanlarını beslemeye başladığını belirten Fazlı Gürgen, şöyle konuştu:

Karlıova'da besicilerin kış mücadelesi ViDEO





ZORLU MÜCADELESİNİ ANLATTI

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın çok kar ve tipi oluyor. Saat 6 gibi kalkıp hayvanlara ot, yem veriyoruz. Öğle 11 gibi de içeri alıyoruz. Sonra tekrar aynı şekilde. Ondan sonra gidip otumuzu getiriyoruz. Otumuz yaklaşık 1 kilometre uzaktadır. Yarım metre, bir metre karı aşıp gidip otumuzu getiriyoruz. Akşama kadar hayvanlarla uğraştığımız için bizim emeğimiz hep budur."