Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
246.629
-5.10%
EXEN Coin
17.81
0.50%
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C

    Bingöl'de besicilerin kış mücadelesi

    Karlıova'da kış şartlarında küçükbaş hayvanların beslenmesi için zorlu bir mücadele veriliyor.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de besicilerin kış mücadelesi

    Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

    Kar yağışıyla birlikte besicilerin zorlu mücadelesi de sürüyor.

    İlçeye bağlı Kaynarpınar köyünde yaşayan ve besicilik ile uğraşan Fazlı Gürgen (41), zorlu kış şartlarında her gün 80 küçükbaş hayvanını, 1 kilometre uzaktan getirdiği otlarla besliyor.

    SABAHIN İLK SAATLERİNDE İŞE KOYULUYOR

    Bazen etkili olan tipiye rağmen karlı yolları aşan Gürgen, otları el becerisiyle yaptığı ahşap kızakla taşıyıp hayvanlarının aç kalmaması için mücadele veriyor.

    Her gün düzenli olarak sabah saat 06.00’da uyandığını ve hayvanlarını beslemeye başladığını belirten Fazlı Gürgen, şöyle konuştu:

    Karlıova'da besicilerin kış mücadelesi ViDEO


    ZORLU MÜCADELESİNİ ANLATTI

    "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın çok kar ve tipi oluyor. Saat 6 gibi kalkıp hayvanlara ot, yem veriyoruz. Öğle 11 gibi de içeri alıyoruz. Sonra tekrar aynı şekilde. Ondan sonra gidip otumuzu getiriyoruz. Otumuz yaklaşık 1 kilometre uzaktadır. Yarım metre, bir metre karı aşıp gidip otumuzu getiriyoruz. Akşama kadar hayvanlarla uğraştığımız için bizim emeğimiz hep budur."

    Bingöl de besicilerin kış mücadelesi #1

    Bingöl de besicilerin kış mücadelesi #2

    Bingöl de besicilerin kış mücadelesi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir