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    Bingöl'de büyükbaş hayvancılık yapana destek verilecek

    Entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan kurumlar vergisi indiriminde Bingöl'de daha önce yüzde 50 olan katkı oranı yüzde 65'e çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:22
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    Bingöl'de büyükbaş hayvancılık yapana destek verilecek

    Büyükbaş hayvancılık noktasında teşvikleri artıran devlet, Bingöl'de büyükbaş hayvancılık yatırımlarına desteklerin artırılacağını açıkladı.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bingöl'de SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan indirimdeki katkı oranı yükseltildi.

    Bakanlıkların sağladığı kurumlar vergisi indiriminde daha önce yüzde 50 olan katkı oranı yüzde 65'e çıkarıldı.

    Büyükbaş hayvancılık yatırımına proje bazlı devlet yardımı

    Düzenlemeyle Bingöl'de çalışmaları devam eden entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapıldı.

    Yüzde 65'e çıkarıldı

    Buna göre, proje için sağlanan kurumlar vergisi indiriminde yatırıma katkı oranı yüzde 50’den yüzde 65'e yükseltildi.

    Bingöl de büyükbaş hayvancılık yapana destek verilecek #1


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