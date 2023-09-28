Bingöl’de coğrafi işaretli Yedisu horoz kuru fasulyesi festivali düzenlendi Coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekmek için yapılan etkinliklerden olan Yedisu horoz kuru fasulyesi festivali Bingöl'ü hareketlendirdi.

İHA

Bingöl’ün coğrafi işaretli olan Yedisu horoz kuru fasulyesi 700 dekarda üretiliyor. Kettin amacı fasulyeyi 4 bin dekarda üretebilmek.

Şu andaki fasulye üretimi Bingöl'e 17 milyon lira kazandırıyor. Eğer üretim planlandığı gibi 4 bin dekara çıkarsa ekonomiye katkısının 100 milyon lira olması hedefleniyor.

Bingöl’ün tescilli ve coğrafi işaretli ürünlerinden olan Yedisu horoz kuru fasulyesi için festival düzenlendi.

Festivalde düzenlenen yarışmalar öncesinde konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, şu değerlendirmede bulundu:

Son yıllarda devletimizin ve hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında kalkınmada öncelikli iller arasında yer alan ve birçok önemli sektörde mesafeler kat eden Bingöl’de tarım sektöründe de göğsümüzü kabartan, katma değerler ile ilimizin yarınlarına daha güçlü ve müreffeh kılan birbirinden güzel sonuçlar var. Yapılan projeler ve verilen desteklerle üretim öncelikle 60 dekardan 700 dekara çıkartılarak 11 kat arttırılmıştır. Yedisu ilçemizde DSİ tarafından yapılan projeyle 8 bin dekarlık bir alan basınçlı sulama sistemine kavuşturulmuştur.

"Hedef, 4 bin dekarda üretim yapmak"

Yaptığımız çalışmalar akabinde özellikle il dışından ürüne talep yoğunluğu başlamış ve artarak devam etmektedir. Yarınlara dair hedefimiz ise sulamaya açılan 8 bin dekarlık alanın ilk aşamada 4 bin dekarında fasulye üretimini yapmak istiyoruz. Mevcut halihazırdaki 700 dekarda üretimin ekonomiye katkısı yaklaşık 17 milyon TL civarındadır. Hedeflediğimiz üretimin 4 bin dekarının ekonomiye katkısı ise 100 milyon civarında olacağını paylaşmak istiyorum. Bugün hep birlikte büyük bir coşkuyla katıldığımız bu festivalin coğrafi işaretli Yedisu Kuru Fasulyesi’mize tanıtım, pazar ve katma değer oluşturmak adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)