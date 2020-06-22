Hayvanlarının kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için imece usulü çalışan besiciler, dedelerinden öğrendikleri dengbejlik kültürüyle tırpan yapıyor.

Bingöl'ün merkeze bağlı Kuşburnu köyünde imece usulü tırpan yaparak hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılayan besiciler, dedelerinin dengbejlik (şarkı söyleme) kültürünü yaşatarak çalışıyor.

Engebeli bir araziye sahip olan, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kuşburnu köyü sakinlerinin mesaisi sabahın erken saatlerinden başlıyor, akşam bitiyor.

TÜRKÜLÜ OT BİÇME

Dedelerinden öğrendikleri yardımlaşma usulünü bugünlere taşıyan köylüler, yine dedelerinden öğrendikleri dengbejlik kültürüyle motive oluyor. Sesi güzel olanların yöresel şarkıları ve türküleri seslendirerek sürdürdüğü ot biçme işlemi, kahvaltının hemen ardından başlıyor.

YÖRESEL ŞARKILARLA MOTİVE OLUYORLAR

İşsizlik nedeniyle 2007 yılında Bursa'ya yerleşen, ot biçme dönemlerinde annesine yardıma gelen 30 yaşındaki Yasin Görgülü, "Babam vefat ettikten sonra annem yalnız kaldı. Her yıl ilkbaharda buraya gelip köydeki ağabeylerimiz ve kardeşlerimizle birlikte eski imece usulü birbirimize yardım ederek otları biçiyoruz. Otları biçmemize sabah 06.00’da başlayıp akşam 20.00 gibi bitiriyoruz. Büyüklerimiz bize 'dengbej' ve yöresel şarkıları okuyarak bizleri daha iyi motive ediyorlar. Bu şekilde otlarımızı biçiyoruz. Biçtikten sonra toplayarak, bağlayıp saklıyoruz." dedi.

Bingöl'de dede mirası tırpan, dengbejlikle yaşatılıyor - VİDEO



"HERKES ELİNDEKİ İŞİ BIRAKIP GELİR"

Tatil nedeniyle köyde olduğunu belirten 26 yaşındaki Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mesut Görgülü de, "Koronavirüs nedeniyle okullarımız tatil. Buraya sabah 06.00’da gelip kahvaltımızı yaptıktan sonra akşam ezanına kadar çalışıyoruz. Bu iş bu şekilde yaklaşık 2 hafta devam ediyor. Kimimiz dışarıda çalışıyor. Kimimiz ise okul okuyor. Ot biçme zamanı geldiğinde hepimiz toplanıyoruz. Çünkü bir kişinin yapacağı iş değil. Kim nerede çalışıyorsa elindeki işi bırakıp geliyor. Hayvanı olmayan vatandaşlar otunu satıyor. Hayvanı olanlar ise otlarını biçerek, kış için hayvanlarına saklıyor." diye konuştu.





























