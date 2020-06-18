Bingöl'de depremzede çocuklara psikososyal destek

Bingöl’de psikososyal destek ekipleri, deprem bölgesindeki çocuklara hediyeler getirip, oyunlar oynayarak moral verdi.

Bingöl'de yaşanan depremin ardından bölgedeki depremzedelerin yaraları bir taraftan sarılmaya devam ediyor, bir taraftan da psikososyal destekler veriliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını yürütürken çocukların da gönlüne dokunuyor.

ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİLER, OYUN OYNADILAR

Depremin en çok hasar verdiği Yedisu ilçesine bağlı Elmalı, Dinarbey ve Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki çocuklara balon, boyama kitabı, top, şapka gibi hediyeler getiren ekip, onlarla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

"ONLARI MUTLU GÖRMEK, BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

Çocuklarının mutlu olmasına sevindiklerini belirten destek ekibinden Hasan Osmanoğlu, “Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlama adına psikososyal ekibi olarak buradayız. Hem maddi hem de manevi olarak devletimiz afet zedelerin yanında olduğunu göstermektedir zaten. Biz de kurum ve kuruluşlar olarak buradayız. Bugün çocukları sevindirmek istedik. Onlara balon, kitap, şapka gibi malzemeler getirdik, bıraktık ve çocuklar çok sevindi. Çünkü onlar bizim geleceğimiz onları mutlu görmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonra ki süreçte de yine çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız, etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Hediyeler için teşekkür eden çocuklarda, mutluluklarını dile getirdi.