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    Bingöl'de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü

    Kuzu doğumlarının erken başlamasıyla yüzü gülen hayvan yetiştiricileri, 400 hayvanlarının 150'sinin erken doğum yaptığını söyledi.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 16:04
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    Bingöl'de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü

    Bingöl'ün Genç ilçesinde besiciler, erken dünyaya gelen kuzulara özenle bakıyor.

    Her yıl nisan ile mayıs aylarında beklenen kuzu doğumları erken başladı.

    Bu yıl çetin geçen kış şartlarından dolayı zorlanan hayvan sahipleri, kuzu doğumlarıyla sevindi.

    150 HAYVAN ERKEN DOĞUM YAPTI

    Yaz aylarında Karlıova, kışın ise Genç ilçesinin yaylalarında besicilik yapan Behcet Temiz, yeni doğan kuzulara özenle baktıklarını belirterek, "Hayvancılık zor bir meslektir ve bu sene kar ile birlikte işimiz daha da zorlaştı. Ama koyunlarımızın doğumlarıyla birlikte yüzümüz güldü ve keyfimiz geldi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yaklaşık 400 hayvanımdan 150 kadarı erken doğum yaptı" dedi.

    Bingöl'de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü VİDEO

    ERKEN KOÇA KATIYORLAR

    Veteriner Hekim Fatih Tiryaki, "Bu yıl kuzuların erken doğmasının sebebi, bölgesel olarak farklı sebeplere bağlı. Üreticilerin yılda 2 kuzu alma isteği var.  Erken doğum, yetiştiricilerimizin kuzularını haziran ve temmuz ayında satışa yetiştirebilmesi için erken koç katmasına bağlıdır." dedi.

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #1

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #2

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    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #4

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #5

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #6

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #7

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #8

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #9

    Bingöl de erken doğan kuzular, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü #10


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