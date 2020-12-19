Bingöl'de fotoğrafçılar, Athena türü baykuş çekti

Son günlerde oldukça sık görülen Athena türü baykuş, fotoğrafçıların ilgi odağına girdi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kara yolu güzergahında bulunan ormanlık alanda Athena türü baykuş, avlanmayı bekledi.

Fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan baykuş, objektiflere yansıdı.

Yaşam alanlarına yakın bölgelerdeki ağaçta avını beklerken görüntülenen Athena baykuşu, fotoğrafseverler için güzel görüntü oluşturdu.

PANDEMİDEN FIRSAT BULDUKÇA DOĞAYI ÇEKTİ

Kentte fotoğrafçılık yapan Saim Çakar, pandemi sürecinde fırsat buldukça doğaya çıkıp, kuş ve yaban hayatını çekmeye çalıştığını belirtti.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Daha önce hiç baykuş fotoğrafı çekmediğini ifade eden Çakar, "Yaban hayatına merakım var, fırsat buldukça doğaya çıkıp, bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Son zamanlarda Bingöl'de sık sık görülmeye başlayan Athena türü baykuşu da çekme fırsatı yakaladım. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.