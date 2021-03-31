Bingöl'de hayırsever 30 bakkaldaki borçları kapattı

Bingöl’de isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, bakkal bakkal gezerek veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek örnek bir davranış gösterdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ilçede bulunan bakkalları tek tek gezip zoru durumda olan vatandaşların veresiye defterini alarak borcunu kapattı.

Hayırseverin yaptığı örnek davranış ise esnafları çok mutlu etti.

100 BİN LİRA ÖDEME YAPTI

30’a yakın bakkalı gezen hayırseverin, 100 bin lira tutarında bir borç ödeyerek hem esnafı sevindirdiği hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduğu öğrenildi.

Esnaflarda iş yerlerinin camlarına "Bugün itibariyle tüm borçlarınız ödenmiştir." yazısı astı.

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Esnaflardan Ömer Tetik, “Bugün sabah dükkanı açtıktan sonra bir adam geldi ve 'Veresiye defteriniz var mı?' dedi var dedim. Hayırsever bir adamdı. Dedi ki 'mağdur olan ya da borcunu veremeyen var mı?' dedim ki 3-5 bin TL borcu olan var dedim. Topla ver bana defteri dedi ben de toplayıp verdim. Tüm borcu kapattı ve paramı ödedi. Allah ondan razı olsun. Allah böylesi insanların sayısını artırsın. Memleketimizde gerçekten de esnaflar olarak bu salgın nedeniyle zor günler geçiriyorduk. Borcumuzu silip yüzümüzü güldürdü. Allah bin kere razı olsun.” diye konuştu.

Hayırsever veresiye defterlerini kapattı VİDEO

"BİZLERE ÇOK İYİ BİR DESTEK OLDU"

Esnaf Mikail Savar, “Sabah dükkanda oturuyordum, selam vererek içeri biri girdi ’Veresiye defteri tutuyor musun’ dedi. Ben de ’evet tutuyorum' dedim. Önce kendisinin de veresiye alacağını zannetim. Sonra defteri alabilir miyim dedi ve defteri aldı inceledi ve hesap makinesini istedi. Hesaplayıp topladıktan sonra ben bu defteri alıp tüm borcu kapatacağım dedi. Tabii ben çok şaşırdım bana çok ilginç geldi çünkü. 5 bin 110 TL gibi bir borcu kapattı. Kim olduğunu söylemedi ama ben bayağı bir mutlu oldum. Allah kendisinden razı olsun birini bin etsin inşallah. Bizlere çok iyi bir destek oldu. Bir nevi bugün bütün esnafı kalkındırmış oldu.” şeklinde konuştu.

"CAN SUYU OLDU"

Sabah saatlerinde iş yerine birinin geldiğini aktaran esnaflardan Elif Keser ise, “Sabah saatlerinde bir beyefendi dükkanımıza uğradı. Borç defterini istedi. Biz de çıkarıp kendisine verdik. Bütün borçları kendisi hesaplayıp 5 bin 580 lira olan borcu sıfırladı. Bu şekilde hem bize can suyu olmuş oldu hem de işsiz kalıp mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız açısında da çok iyi oldu. Allah kendisinden razı olsun ve sayılarını artırsın inşallah.” ifadelerini kullandı.