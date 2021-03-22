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    Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı

    Bir grup işçinin moloz altında kaldığını tespit ettiği kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarılarak doğaya salındı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:58
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    Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı

    Bingöl'ün Genç ilçesindeki inşaat alanında çalışan işçiler, sokak kedisinin moloz altında kaldığını gördü.

    İşçilerin ihbarıyla inşaata gelen itfaiye ekipleri, başlattıkları çalışmayla kısa sürede kediyi sıkıştığı yerde çıkardı.

    Yapılan kontrolde, kedinin yarası olmadığı anlaşıldı.

    "ÇOK KORKMUŞTU AMA YARALANMAMIŞTI"

    İş makinesi, kazma ve kürek ile kurtarma çalışması yürüttüklerini belirten Genç Belediyesi'nin itfaiye görevlisi Muzaffer Aktekin, "Alanda çalışma yapan işçiler tarafından ihbar geldi. Olay yerine gittiğimizde, çalışma yapılan alana moloz dökülmüştü. Çökme olmaması için tavan güçlendirmesi yaptık. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra iş makinesi ve kazma kürekle kediye ulaştık. Çok korkmuştu ama yaralanmamıştı. Herhangi bir sorun oluşmadan kediyi kurtarıp doğaya saldık." dedi.

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